Благодаря поддержке Dzidzio матчи финальной серии волейбольной Суперлиги собрали во Львове ажиотаж

Во Львове состоялись первые матчи финальной серии мужской Суперлиги Украины по волейболу. В противостояниях сошлись львовский "Барком-Кажаны" и многократный чемпион страны "Локомотив" (Харьков). Об этом сообщает Федерация волейбола Украины.

По регламенту турнира, финальная серия продолжается до трех побед одной из команд. В целом чемпионат Украины в этом сезоне состоял из трех этапов. На первом и втором этапах, которые проходили по круговой системе, львовский "Барком-Кажаны" занимал первое место, а харьковский "Локомотив" был вторым.

В очных противостояниях до трех побед команды должны поделить между собой золотые и серебряные награды чемпионата.

Первые два матча проходили по разному сценарию. Объединяло их только одно - большой ажиотаж на трибунах львовского Дворца спорта "Галичина". Свое дело сделала и реклама - волейбольные поединки активно пропагандировал поп-исполнитель Dzidzio. В первый день на матче присутствовало 1000 зрителей, а на следующий день зрительская аудитория составила 800 человек.

В стартовой встрече преимущество было полностью за хозяевами. Лишь в третьей партии львовские волейболисты позволили себе расслабиться. В целом же подопечные литовского тренера Угиса Крастиньша были лучшими в большинстве компонентов.

«Барком-Кажаны» - «Локомотив» - 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14)

На следующий день харьковчане продемонстрировали характер. Лидер "Локомотива" Олег Плотницкий атаковал разнообразнее и провел, возможно, лучший матч в нынешнем сезоне. На помощь Плотницкому вовремя приходил Илья Ковалев. В итоге - победа "железнодорожников" во второй игре.

«Барком-Кажаны» - «Локомотив» - 1:3 (23:25, 25:16, 18:25, 22:25)

Счет в серии - 1:1. Продолжение зрелищного волейбольного спектакля ожидается уже 21-го и 22 апреля на арене харьковского Дворца спорта «Локомотив».

В серии за бронзовые награды волейбольный клуб "Винница" дважды со счетом 3:0 обыграл дома "Новатор" из Хмельницкого. Счет в этом противостоянии - 2:0, и следующая игра может быть решающей.