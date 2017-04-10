Сборная Украины по теннису сыграет с Израилем за право остаться в Первой группе Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Дэвиса за права остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны против команды Израиля, сообщает официальный сайт турнира.

Матч состоится 15-17 сентября в Израиле.

Победитель этого матча сохранит за собой место во втором по значимости дивизионе турнира после Мировой группы. Проигравший получит еще один шанс остаться в Первой группе. Параллельно будет проходить матч Австрия - Румыния, с неудачноким которого и сыграет проигравший в матче Израиль - Украина.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные сборная Украины проиграла команде Португалии со счетом 1:4 и лишилась шансов выйти в плей-офф Мировой группы - компании 16 команд, которые непосредственно оспаривают Кубок Дэвиса.