Украинка финишировала второй на марафоне серии IAAF Silver Label Road Races в Германии
22:59, 09 апреля 2017Другое
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Легонькова преодолела дистанцию за 2 часа 33 минуты 20 секунд.
Легонькова финишировала на втором месте / flickr.com
Украинка Наталья Легонькова финишировала второй на марафоне HAJ Hannover Marathon, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Марафон входит в одну из самых престижных легкоатлетических серий, IAAF Silver Label Road Races, и проходил 9 апреля в Ганновере (Германия).
Легонькова преодолела дистанцию за 2:33.20 час. Быстрее марафон в Ганновере пробежала лишь Фате Тола, которая представляет Германию (2:27.48 ч). Еще одна украинка Татьяна Вернигор, с результатом 2:38.48 ч финишировала четвертой.
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