Украинка финишировала второй на марафоне серии IAAF Silver Label Road Races в Германии

Украинка Наталья Легонькова финишировала второй на марафоне HAJ Hannover Marathon, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Марафон входит в одну из самых престижных легкоатлетических серий, IAAF Silver Label Road Races, и проходил 9 апреля в Ганновере (Германия).

Легонькова преодолела дистанцию за 2:33.20 час. Быстрее марафон в Ганновере пробежала лишь Фате Тола, которая представляет Германию (2:27.48 ч). Еще одна украинка Татьяна Вернигор, с результатом 2:38.48 ч финишировала четвертой.