Сборная Украины по мини-футболу обыграла Черногорию и оспорит первое место в отборе Евро

В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу 2018 года, в котором сборная Украины обыграла команду Черногории, сообщает Ассоциация футзала Украины.

Матч завершился со счетом 4:2.

В другом матче команда Хорватии обыграла сборную Бельгии с крупным счетом 6:1.

Таким образом, по итогам двух дней у команд Хорватии и Украины по две победы. В заключительный день соревнований, во вторник 11 апреля, команды в очном противостоянии оспорят 1-е место в турнирной таблице.

Украина – Черногория – 4:2

Голы: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) – Байович (4, 8)

Бельгия – Хорватия – 1:6 (1:4)

Голы: Андан, 20 - Сутонь (5), Новак (11), Маринович (13, 25) Грцич 16, Матошевич (37).