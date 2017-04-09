Сборная Украины проиграла Португалии в матче Кубка Дэвиса

В Лиссабоне завершилась четвертая игра матча I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, в котором Артем Смирнов уступил Жоао Соузе, а сборная Украины проиграла с общим счетом 1:3, сообщает официальный сайт турнира.

Смирнов проиграл со счетом 6:7 (3), 6:7 (2), 2:6.

Читайте такжеПосле первого игрового дня Украина проигрывает Португалии в Кубке Дэвиса - 0:2Наш спортсмен сумел продержаться на равных с соперником в двух партиях, судьба которых решалась на тай-брейках. Тем не менее, оба сета выиграл Соуза. А в третьей партии преимущество португальца уже было достаточно большим и он позволил Смирнову взять только два гейма.

Напомним, что накануне наш дуэт Денис Молчанов / Артем Смирнов обыграли португальцев Гаштао Элиаша / Жоао Соузу - 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Как сообщал УНИАН, матч Португалия - Украина проходит с 7 по 9 апреля.