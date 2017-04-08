Украинские тяжелоатлеты вошли в Топ-3 чемпионата Европы

В Сплите (Хорватия) завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, где сборная Украины вошла в Топ-3 медального зачета, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету украинцев 17 медалей - 5 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых.

Наши спортсмены имеют одинаковое количество наград по итогам турнира со сборной Румынии, но проиграли соперникам по количеству золотых наград - 6-4-7. Вне конкуренции на этом турнире окзалась сборная России - 13-12-8, 33.

В так называемом "олимпийском зачете" (считались только медали в двоеборье - толчок+рывок) сборная Украины заняла 4-е место - (1-4-0, 5). Чемпионом Европы в составе нашей сборной стал Александр Пелешенко.

Первое место с этом зачете у сборной России (5-4-2, 11), второе - у команды Румынии - (2-2-3, 7), третье - у сборной Франции (2-0-0, 2).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходил в Хорватии со 2 по 8 апреля.