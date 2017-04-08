Сборная Украины выиграла парную встречу в Кубке Дэвиса, сохранив шансы на победу над Португалией

Сегодня в рамках матчевой встречи сборных Португалии и Украины в Кубке Дэвиса (Первая группа Евро-Африканской зоны) состоялся один поединок.

Украинский дуэт Артем Смирнов/Денис Молчанов встречался с парой Гаштао Элиаш/Жоао Соуза, сообщает официальный сайт соревнований.

После неудачного для сборной Украины первого дня наш тандем завоевал важнейшее очко и подарил надежду на победу в матче.

Перед началом парной встречи Андрей Медведев внес изменения в заявку — в дуэте с Денисом Молчановым вышел Артем Смирнов, который заменил Илью Белобородько. Украинцы играют в тандеме с 2008 года, а в нынешнем сезоне стали победителями на двух «фьючерсах» подряд. Единственный совместный матч в составе "сине-желтых" Денис и Артем сыграли до этого в прошлом году, проиграв австрийцам.

Поединок с португальцами начался также неудачно - поражение в первом сете 5:7.

После этого украинская пара переломила ход встречи и заставила соперников ошибаться. Во второй партии преимущество "сине-желтых" было очень ощутимым - 6:1. Третий и четвертый сеты также завершились в нашу пользу.

Итоговый счет: Смирнов/Молчанов - Элиаш/Соуза - 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Таким образом, общий счет в матче стал 2:1 в пользу Португалии.

В воскресенье состоятся матчи в одиночном разряде. Вначале между собой встретятся Соуза и Смирнов, а затем настанет черед Элиаша и Никиты Маштакова.