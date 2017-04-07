Украинец Дмитрий Чумак завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
23:30, 07 апреля 2017Другое
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Наш спортсмен занял второе место в весовой категории до 94 килограммов. Это уже вторая медаль для Украины в пятницу.
Дмитрий Чумак - серебряный призер чемпионата континента / uwf.in.ua
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в хорватском Сплите в весовой категории до 94 кг.
Сначала в рывке наш соотечественник преодолел 174 кг, заняв третье место. В толчке Дмитрий поднял над головой 214 кг - это оказался лучший результат среди всех участников. Общий вес, который преодолел Дмитрий Чумак - 388 кг. Такой же результат - у Адама Малигова из России, но по дополнительным показателям (количеству попыток) ему присуждено золото.
Бронзовую награду получил Ауримас Дидзбалис из Литвы.
Напомним, это уже вторая медаль для украинских спортсменов за сегодняшний день на чемпионате Европы. Ранее Валентина Кисиль также завоевала серебро в весе до 90 кг.
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