После первого игрового дня Украина проигрывает Португалии в Кубке Дэвиса - 0:2

Дебютант сборной Украины Никита Маштаков неудачно сыграл с лидером португальской сборной Жоао Соузой во втором матче поединка Первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Никита, которому в марте исполнилось 18, ранее выступал лишь на «фьючерсах» и соревнованиях со сверстниками.

По сравнению с теннисным марафоном в исполнении Гаштао Элиаша и Артема Смирнова второй матч дня получился кратким. Соуза всего за 80 минут подтвердил свой статус фаворита.

По итогам пятницы сборная Украины уступает хозяевам корта со счетом 0:2, что сводит шансы выйти в плей-офф Мировой группы практически до минимума.

Завтра в 17:00 по Киеву начнется парная встреча между дуэтами Элиаш/Соуза против Ильи Белобородько и Дениса Молчанов.

2-й матч

Жоао Соуза (Португалия) — Никита Маштаков (Украина) — 6:0, 6:3, 6:0