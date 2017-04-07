После первого игрового дня Украина проигрывает Португалии в Кубке Дэвиса - 0:2
Дебютант соревнований украинец Никита Маштаков крупно уступил сопернику в трех сетах.
Дебютант сборной Украины Никита Маштаков неудачно сыграл с лидером португальской сборной Жоао Соузой во втором матче поединка Первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Никита, которому в марте исполнилось 18, ранее выступал лишь на «фьючерсах» и соревнованиях со сверстниками.
По сравнению с теннисным марафоном в исполнении Гаштао Элиаша и Артема Смирнова второй матч дня получился кратким. Соуза всего за 80 минут подтвердил свой статус фаворита.
По итогам пятницы сборная Украины уступает хозяевам корта со счетом 0:2, что сводит шансы выйти в плей-офф Мировой группы практически до минимума.
Завтра в 17:00 по Киеву начнется парная встреча между дуэтами Элиаш/Соуза против Ильи Белобородько и Дениса Молчанов.
2-й матч
Жоао Соуза (Португалия) — Никита Маштаков (Украина) — 6:0, 6:3, 6:0