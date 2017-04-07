Роджер Федерер отказался от участия в двух турнирах и отдохнет перед Ролан Гарросом
21:44, 07 апреля 2017Другое
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Отпуск швейцарца продлится два месяца.
Reuters
Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от выступления на двух крупных грунтовых турнирах серии АТР-1000 - в Мадриде и Риме, сообщает Sport Arena.
Следующее появление Роджера на корте состоится только в конце мая, когда в Париже стартует Открытый чемпионат Франции. Таким образом, после блестящих побед Федерера на турнирах Masters в Индиан-Уэлсе и Майами его отпуск продлится два месяца.
Текущий сезон складывается для Федерера чрезвычайно успешно. 35-летний ветеран успел выиграть Australian Open, два "мастерса" и вернулся в топ-4 рейтинга АТР. Федерер также стал безоговорочным лидером Чемпионской гонки, что почти гарантирует ему участие на Итоговом турнире АТР.
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