Теннисисты Португалии повели в счете в матче со сборной Украины в Кубке Дэвиса

В пятницу в Лиссабоне стартовал поединок Кубка Дэвиса Португалия - Украина в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны.

В первом матче украинец Артем Смирнов проиграл своему визави Гаштао Элиашу, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперник украинского спортсмена считался фаворитом встречи. Смирнову все же удалось навязать борьбу, хотя поначалу все было явно не в пользу нашего теннисиста.

Элиаш выиграл две первых партии 6:4, 7:6(1) и мог завершать этот поединок уже в третьем сете, когда повел на тай-брейке 5:0! Но Смирнов не сдался и сумел выиграть 13-й гейм третьей партии - 8:6!

После этого украинец выиграл еще один сет - 6:3 - и матч перешел в пятую партию.

К сожалению, на большее Артема не хватило. 1:6 - и Португалия добывает первое очко в противостоянии с Украиной.

Элиаш – Смирнов: 6:4, 7:6(1), 6:7(6), 3:6, 6:1

В эти минуты начался второй матч между представителями Украины и Португалии. Наш соотечественник Никита Маштаков противостоит Жоао Соузе.