Украинка Кисиль завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 90 кг., где украинка Валентина Кисиль завоевала серебряную награду, сообщает официальный сайт соревнований.

Также на счету украинки две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке.

Читайте такжеУкраинец Пелешенко выиграл у россиянина золото чемпионата Европы по тяжелой атлетикеВ рывке наша спортсменка поочередно подняла штангу весом 105, 1208 и 110 кг, завоевав малую золотую медаль. В турнирной таблице она обогнала Диану Мстиеву из России (109) и Татев Хакобян из Армении (105).

В толчке украинка показала результат в 130 кг., уступив Мстиевой (132), но опередив Анну Ванбеллинген из Бельгии - 127.

В сумме многоборья, у Мстиевой 241 кг., Кисиль - 240. Хакобян - 230.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.