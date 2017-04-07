Главу МОК Томаса Баха заподозрили в коррупции

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подозревается в причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет исследовательского центра Correctiv.

Согласно информации, представленной в отчете, в период с 2005 по 2009 год Бах, будучи на тот момент вице-президентом МОК, оказывал консультативные услуги компании Ferrostaal. По контракту с фирмой он за 20 рабочих дней в году получал 125 тысяч евро, а также по 5 тысяч евро за зарубежные командировки. Позднее эта компания была обвинена в коррупции и оштрафована мюнхенским судом на €140 млн.

Также до 2008 года Бах, как утверждается в отчете центра, занимал аналогичный пост в компании Siemens, которая сотрудничала с МОК и получала от него выгодные контракты (в том числе - на обслуживание Олимпиады-2008 в Пекине). Сам Бах результаты расследования центра комментировать отказался.

Как сообщал УНИАН, Томас Бах является президентом МОК с с 10 сентября 2013 года. В прошлом — президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии.