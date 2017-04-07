Матчи отбора на Евро-2018 по футзалу в Киеве: стали известны арбитры
В субботу украинская сборная во Дворце спорта начнет турнир матчем с бельгийцами.
Завтра, 8 апреля в киевском Дворце спорта двумя матчами Хорватия – Черногория и Украина – Бельгия начнется Основной раунд отборочного этапа Евро-2018 по футзалу.
Сборная Украины поборется со своими оппонентами за первое место в группе, которое даст право выхода в финальную часть чемпионата Европы. Вторая позиция в квартете - гарантия выхода в стадию плей-офф.
Стали известны имена арбитров и официальных лиц, которые будут работать на отборочных поединках с 8-го по 11 апреля. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
Арбитры:
Онджей Черны (Чехия)
Лукаш Пешко (Словакия)
Мигель Дуарте Оливейра Кастильо (Португалия)
Траян Енчев (Болгария)
Делегатом УЕФА на матче будет Фабрицио Ди Феличе (Италия). Наблюдатель арбитража - Педро Галан из Испании.
Первый игровой день начнется поединком Хорватия - Черногория в 13.00, следующими на площадку Дворца спорта выйдут сборные Украины и Бельгии (начало в 16.00).