Матчи отбора на Евро-2018 по футзалу в Киеве: стали известны арбитры

Завтра, 8 апреля в киевском Дворце спорта двумя матчами Хорватия – Черногория и Украина – Бельгия начнется Основной раунд отборочного этапа Евро-2018 по футзалу.

Сборная Украины поборется со своими оппонентами за первое место в группе, которое даст право выхода в финальную часть чемпионата Европы. Вторая позиция в квартете - гарантия выхода в стадию плей-офф.

Стали известны имена арбитров и официальных лиц, которые будут работать на отборочных поединках с 8-го по 11 апреля. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

Арбитры:

Онджей Черны (Чехия)

Лукаш Пешко (Словакия)

Мигель Дуарте Оливейра Кастильо (Португалия)

Траян Енчев (Болгария)

Делегатом УЕФА на матче будет Фабрицио Ди Феличе (Италия). Наблюдатель арбитража - Педро Галан из Испании.

Первый игровой день начнется поединком Хорватия - Черногория в 13.00, следующими на площадку Дворца спорта выйдут сборные Украины и Бельгии (начало в 16.00).