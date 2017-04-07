Свитолина заявила, что сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации против Германии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина собирается помочь сборной Украины по теннису в матче Кубка Федерации против команды Германии. Об этом она сказала в интервью Empire Tennis Academy во время своего визита в Трнаву (Словакия), где сыграла с местными детьми.

В конце марта Элина заявила, что сделает перерыв в выступлениях на месяц. Но 22-23 апреля в Штутгарте Свитолина сыграет за сборную в Кубке Федерации.

"В ближайшие недели я буду тренироваться, затем сыграю в Кубке Федерации против Германии. Потом я выступаю в Стамбуле, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос», - отметила украинская спортсменка.

Читайте такжеСвитолина выбыла из Топ-10 мирового теннисного рейтинга"Моя цель - стать первой в мире. Однако я хочу сосредоточиться на своей игре, а не на рейтинге. Мне надо тренироваться, играть и отдавать всю себя. Тогда у меня не будет никаких сожалений. Надо стараться всегда двигаться вперёд и оставаться здоровой.

Нужно побеждать на турнирах «Большого шлема», чтобы показывать стабильные хорошие результаты. Именно так действуют лучшие игроки мира", - отметила Свитолина.

Она добавила, что уже не работает с Жюстин Энен, которая в данный момент ждет ребенка.

"В начале сезона я тренировалась с Габриэлем Упри, но мой основной тренер — Тьерри Ассьён. Я хочу полноценно поработать с ним в ближайшие недели. Мы будем тренироваться в Париже или в академии рядом со столицей. Там много мест, где можно играть".