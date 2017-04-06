Украинец Пелешенко выиграл у россиянина золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике

В Сплите завершились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг., где золотую медаль в многоборье выиграл украинец Александр Пелешенко, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортмен также выиграл две малые награды - золото в рывке и серебро в толчке.

Читайте такжеУкраинка Хлян выиграла серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетикеПелешенко поднял в рывке штангу весом 175 кг., опередив Артема Окулова из России (165) и Павла Хадасевича из Беларуси (160).

В толчке Пелешенко поднял штангу весом 211 кг., уступив 1 кг. Окулову - 212. Бронза у Кшиштофа Зварыча из Польши - 199.0

В итоге у Пелешенко 386 кг., Окулова - 377, Зварыча - 358.

Пелешенко защитил титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016-м году.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.