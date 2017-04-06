Матч Кубка Дэвиса Португалия - Украина откроется противостоянием Элиаша и Смирнова

17:29, 06 апреля 2017
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Состоялась жеребьевка игра Первой группы Евро-Африканской зоны

Игроки сборной Украины узнали соперников по матчу с Португалией / btu.org.ua

В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису, в котором встретятся сборные Португалии и Украины, сообщает официальный сайт соревнований

Предварительное расписание игр по дням выглядит таким образом:

Пятница, 7 апреля:

• Гаштао Элиаш - Артем Смирнов

• Жоао Соуза - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 15:00 по Киеву)

Суббота, 8 апреля:

 Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько

(начало игрового дня в 17:00 по Киеву)

Читайте такжеДолгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с ПортугалиейВоскресенье, 9 апреля:

Жоао Соуза - Артем Смирнов

Гаштао Элиаш - Никита Маштаков

(начало игрового дня в 14:00 по Киеву)

Отметим, что капитаны комнд могут делать замены накануе каждой игры. Капитаном сборной Украины является лучший теннист в истории нашей страны, экс-четвертая ракетка Андрей Медведев.

Как сообщал УНИАН, победитель матча Портгуалия - Украина выйдет в плей-офф Мировой группы.

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Теги: #теннис#сборная Украины#Кубок Дэвиса