Матч Кубка Дэвиса Португалия - Украина откроется противостоянием Элиаша и Смирнова
Состоялась жеребьевка игра Первой группы Евро-Африканской зоны
В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису, в котором встретятся сборные Португалии и Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
Предварительное расписание игр по дням выглядит таким образом:
Пятница, 7 апреля:
• Гаштао Элиаш - Артем Смирнов
• Жоао Соуза - Никита Маштаков
(начало игрового дня в 15:00 по Киеву)
Суббота, 8 апреля:
Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько
(начало игрового дня в 17:00 по Киеву)
Читайте такжеДолгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с ПортугалиейВоскресенье, 9 апреля:
Жоао Соуза - Артем Смирнов
Гаштао Элиаш - Никита Маштаков
(начало игрового дня в 14:00 по Киеву)
Отметим, что капитаны комнд могут делать замены накануе каждой игры. Капитаном сборной Украины является лучший теннист в истории нашей страны, экс-четвертая ракетка Андрей Медведев.
Как сообщал УНИАН, победитель матча Портгуалия - Украина выйдет в плей-офф Мировой группы.