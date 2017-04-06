Матч Кубка Дэвиса Португалия - Украина откроется противостоянием Элиаша и Смирнова

Состоялась жеребьевка игра Первой группы Евро-Африканской зоны

В Лиссабоне состоялась жеребьевка матча Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса по теннису, в котором встретятся сборные Португалии и Украины, сообщает официальный сайт соревнований. Предварительное расписание игр по дням выглядит таким образом: Пятница, 7 апреля: • Гаштао Элиаш - Артем Смирнов • Жоао Соуза - Никита Маштаков (начало игрового дня в 15:00 по Киеву) Суббота, 8 апреля: Гаштао Элиаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Илья Белобородько (начало игрового дня в 17:00 по Киеву) Читайте такжеДолгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с ПортугалиейВоскресенье, 9 апреля: Жоао Соуза - Артем Смирнов Гаштао Элиаш - Никита Маштаков (начало игрового дня в 14:00 по Киеву) Отметим, что капитаны комнд могут делать замены накануе каждой игры. Капитаном сборной Украины является лучший теннист в истории нашей страны, экс-четвертая ракетка Андрей Медведев. Как сообщал УНИАН, победитель матча Портгуалия - Украина выйдет в плей-офф Мировой группы.

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