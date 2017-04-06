Тренер сборной Украины по футзалу: Хотим доказать, что достойны выступать на чемпионате Европы

Выйти на чемпионат Европы 2018 года с первого места и порадовать своих болельщиков хорошей игрой и результатом – именно такие задачи обозначил перед «сине-желтыми» главный тренер национальной сборной команды Украины по футзалу Александр Косенко накануне матчей основного раунда квалификации европейского первенства, сообщает пресс-служба ФФУ.

"Мы стараемся всегда ставить максимальные задачи. Поэтому должны попасть на чемпионат Европы. У нас есть время для подготовки, поэтому задание может быть только одно - выход на континентальное первенство с первого места в группе", - отмечает Косенко.

"Готовимся в плановом режиме. Сочетаем теоретические и практические занятия, разбираем наших соперников - Бельгию, Черногорию и Хорватию. В первую очередь, нужно хорошо подготовиться и тщательно проанализировать сильные и слабые стороны наших оппонентов", - отмечает специалист.

Читайте такжеСборная Украины по футзалу готовится сыграть в отборе Евро в киевском Дворце спорта Оценивая соперников, тренер сборной Украины отметил: "Все команды хорошие, поэтому не хотелось бы говорить о фаворитах. Хорватия - очень приличная команда. Бельгия тоже может преподнести различного рода сюрпризы. К команде Черногории, которая является дебютантом, нужно относиться серьезно, не допуская недооценки - за это можно сразу поплатиться. Нужно настраиваться на каждого соперника и в каждой игре показать все, на что способны".

Говоря о кадровых потерях, Косенко отметил: "Дмитрию Сорокину нужна операция. На последней тренировке получил травму Дмитрий Бондарь, он также не поможет сборной в этих матчах. Но у нас есть другие исполнители, которые готовы и стремятся доказать, что сборная Украины достойна выступать на чемпионате Европы".

А говоря о поддержке болельщиков, тренер отметил: "Это одна из важных составляющих, особенно в домашних играх сборной. Команде очень нужна поддержка, и мы рассчитываем на родные трибуны. Со своей стороны, мы постараемся сделать все, чтобы болельщики остались довольны".

Как сообщал УНИАН, матчи отборочного раунда Евро-2018 состоятся в столичном Дворце спорта с 8 по 11 апреля.