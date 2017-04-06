15 зарубежных команд уже заявились на киевскую международную велогонку Race Horizon Park 2017

Заявки на участие в киевской международной велогонке Race Horizon Park-2017 уже успели подать 15 зарубежных команд из одиннадцати стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Германия, Дания, Казахстан, Нидерланды, Италия, Польша, Сербия, США и Чехия, сообщали УНИАН в пресс-службе соревнований.

Регистрация команд на велогонки Horizon Park Race for Peace, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic продлится до 10-го мая.

Таким образом, у других зарубежных коллективов, а также у команд из Украины остается еще месяц, чтобы зарегистрироваться для участия в традиционных киевских стартах.

Уже сейчас вырисовывается основное противостояние, которое развернется в последний уик-энд мая на центральных улицах Киева. Вместе с двумя командами из Азербайджана, Synergy Baku Cycling Project и Lokomotiv Cycling Team, а также казахстанской Vino – Astana Motors сразу три коллектива представляют Азию и не собираются сдаваться под напором численного преимущества команд из Европы. К тому же, Synergy Baku Cycling Project, одна из самых ярких команд континентального дивизиона, везет своих лидеров Кирилла Позднякова, экс-украинца Максима Аверина и Самира Джабраилова, не раз попадавшего на подиум украинских гонок, а Vino – Astana Motors в Киеве представит Олег Земляков, один из самых перспективных молодых гонщиков Казахстана.

Читайте такжеМеждународную велогонку Race Horizon Park в дни Киева будут судить датчанин и поляк«Нашей команде всегда очень нравится приезжать в Украину и конкретно в Киев», – говорит Сьюзан Вестермайер, пресс-менеджер азербайджанской Synergy Baku Cycling Project. «В прошлом году мы хорошо выступили на Туре Украины и на Гран-при Винницы, но не смогли достичь высоких результатов на Race Horizon Park. Надеемся, что в этом году у нас получится бросить вызов украинской команде Kolss-BDC и другим сильным коллективам». Украинско-польский коллектив из Киева под руководством менеджера Николая Скоренко выиграл абсолютно все гонки в рамках Race Horizon Park, начиная с 2013-го года, но Kolss-BDC – не единственная команда из Европы, которая будет соперничать с Synergy Baku Cycling Project в борьбе за места на подиуме.

С традиционно большой мотивацией в Киев приедет белорусская команда Minsk Cycling Club. Велоклуб из столицы Беларуси планирует привезти не только сильного спринтера Сергея Попка и известного универсала Константина Клименкова, но и украинского гонщика Александра Головаша, ранее также выступавшего за Kolss-BDC. Кроме того, в составе команды есть Станислав Божков, который находится в отличной форме в этом сезоне и способен проявить себя на неровном рельефе. С таким составом, а также с поддержкой национальной сборной Беларуси, которая тоже заявилась для участия, Minsk Cycling Club способен бороться за победу в каждой гонке. Это же касается и сильного итальянского клуба GM Europa Ovini. В этом году итальянцы успели отметиться победой на сложной однодневке GP Adria Mobil в Словакии, а также третьим местом в командном зачете хорватской многодневки Istrian Spring Trophy.

Кроме того, внимание на себя в списке заявленных коллективов обращают региональная команда Veloclub Ratisbona из Германии, сербы из CCN Metalac и американская Team Novo Nordisk, за которую выступают исключительно спортсмены, страдающие сахарным диабетом.

Такой большой и ранний интерес из-за рубежа не может не радовать организатора Race Horizon Park и президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко: «Когда мы начинали пять лет назад, нам самим приходилось убеждать команды приехать в Киев. Теперь же Race Horizon Park – узнаваемый в велосипедном мире бренд, поэтому многие команды континентального дивизиона буквально стремятся выступить именно на наших гонках».

С таким рекордным темпом регистрации команд организационный комитет Race Horizon Park не исключает рекордного состава участников в этом году. В этой связи организаторы призывают украинские команды, которые еще не выполнили формальности и не зарегистрироваться, поспешить с подачей заявок и не затягивать вплоть до 10-го мая.

Ежегодная международная гонка на шоссе Race Horizon Park, которая проходит на протяжении 3-х дней и совпадает с Днем Киева, уже стала традиционным и главным спортивным праздником на Майдане Незалежности, Крещатике и центральных улицах Киева. Программа гонки предусматривает международные соревнования по велоспорту на шоссе: Horizon Park Race for Peace (26 мая), Horizon Park Race Maidan (27 мая) и Horizon Park Classic (28 мая). В рамках гонки также пройдут международные велосоревнования для женщин Horizon Park Women Challenge (27 мая) и VR Women ITT (28 мая).