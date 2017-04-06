Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в американском Чарльстоне

В американском Чарльстоне состоялся матч второго круга теннисного турнира Volvo Car Open серии WTA Premier (призовой фонд - 776 тыс. долларов), в котором украинка Екатерина Бондаренко проиграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:6, 5:7.

В первой партии соперница сумела выиграть две подачи соперницы. При этом, она отыграла два критических мяча на своей подаче, когда украинка могла выиграть гейм.

Читайте такжеКатерина Бондаренко обыграла россиянку и прошла дальше на турнире в ЧарльстонеВо второй партии, при счете 5:5, Бертенс выиграла гейм на чужой подаче, а затем сумела выиграть и на своей, победив в матче в целом.

Как сообщал УНИАН, турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 9 апреля.