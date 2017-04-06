Сборная Украины по футзалу провела последний спарринг накануне отбора к Евро-2018

В рамках подготовки к матчам Основного раунда отборочного этапа Евро-2018 сборная Украины по футзалу сыграла товарищеский матч с победителем регулярного чемпионата Экстра-лиги, столичным клубом «ХИТ». Уже стало традицией, что перед важными матчами «сине-желтые» проводят спарринги с командами Экстра-лиги и Первой лиги, сообщает Ассоциация футзала Украины.

У обеих команд были некоторые кадровые перестановки. В частности, у «Хита» не смог сыграть капитан команды Игорь Борсук, который получил повреждение. Но в то же время вернулся из аренды Максим Войток.

Что касается сборной Украины, то повреждение получил Дмитрий Бондарь, и тренерский штаб «сине-желтых» мгновенно нашел замену, вызвав ровенчанина Богдана Новака. Именно он и стал автором первого забитого мяча сборной Украины в этом поединке.

В первом тайме визуально было видно, что сборная Украины сделала акцент на быструю игру. И такая тактика приносила успех, когда у ворот Лысенко было горячо. Однако, и «кабельщики» старались не мешкать с ответом. После середины второго тайма опасно пробивал Андрей Барсук, но его удар цели не достиг. А вот сборная увеличила счет до 3:0 - Николай Грицына реализовал конгтратаку.

Игроки столичного клуба делали все для того, чтобы сократить разрыв в счете еще до перерыва. Так, на 17-й минуте Школьный имел два момента подряд, но дважды удачно сыграл Литвиненко. Но последнее слово в первом тайме все-таки было за сборной. Подопечные Александра Косенко воспользовались ошибкой Шувалова и организовали выход «2 в 0», который закончился голом Белоцерковца.

Во втором тайме «ХИТ» начал почти с первых минут играть немного активнее соперников. Могли забивать Войток и Колесников, но на пути становился Ципун. В ответ мог забивать Белоцерковец, но его попытку сделать дубль испортили удачные действия Коваленко в воротах «Хита».

После этого темп игры немного успокоился, но в то же время обе команды могли в любой момент ускориться. В середине второй 20-минутки счет уже стал 5:0 в пользу сборной Украины. Это Педяш перехватил мяч и вышел на хорошую ударную позицию. И только после этого игроки «Хита» все-таки смогли забить в ответ. Школьный заставил ошибиться Ципуна – так счет стал 5:2.

После этого обе команды решили немного поэкспериментировать и поиграть с пятым полевым игроком. Это придало игре небольшой интриги, впрочем, ближе к концу поединка эксперименты уже закончились. А после того, как Чепорнюк сделал счет 6:2, то обеим командам оставалось лишь доиграть поединок.

Итак, сборная Украины переиграла «ХИТ». Результат здесь не главное. Но этот спарринг был полезным для сборной Украины, которой уже скоро надо будет решать вопрос выхода на Евро-2018. Можно не сомневаться, что этот матч дал много пищи для размышлений Александру Косенко.

Украина – «ХИТ» - 6:2

Голы: Новак (8), Корсун (16), Мик. Грицына (17), Белоцерковец (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) – Колесников (31), Школьный (33)

Украина: Иваняк (Литвиненко, Ципун) – Журба, Белоцерковец, Коваль, Чепорнюк – Мих. Грицына, Ник. Грицына, Корсун, Шотурма – Педяш, Новак, Зварыч

«ХИТ»: Лысенко (Максименко, Коваленко) – Шувалов, Юнаков, Школьный, Дзюба – Колесников, А. Барсук, Шевченко, Корнийчук – Войток, Магда.

Предупреждения: Коваль (14), Корсун (33) – Школьный (18)