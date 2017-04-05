Украинский борец Федоришин лишен серебра Олимпиады-2008 из-за допинга

Украинский борец Василий Федоришин лишен серебряной награды Олимпийских игр-2008 в турнире весовой категории до 60 кг., сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Перепроверка допинг-пробы более чем 8-летней давности показала наличие в крови спортсмена запрещенного препарата туринабола.

Читайте такжеУкраинка Терещук лишена бронзы Олимпиады-2008 в современном пятиборье из-за допингаРезультаты Федоришина аннулированы. Спортсмену предписано в ближайшее время вернуть награду в МОК.

На Играх в Пекине украинец последовательно поборол Майка Зэдика (11:0), Базара Базаргуруева (3:0) и Кэнъити Юмото (4:2), но в финале уступил россиянину Мавлету Батирову (1:3).

Вместе с нашим спортсменом, в употреблении допинга уличены чемпион Игр-2008 в вольной борьбе Артур Таймазов из сборной Узбекистана и российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева, которая выиграла серебро Олимпиады-2012 в Лондоне.