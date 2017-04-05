Известная украинская легкоатлетка попала в серьезное ДТП - обошлось без жертв

Призер Кубка Европы, известная украинская легкоатлетка Ольга Бибик попала в серьезное ДТП, о чем написала в своем Facebook.

"Я попала в серьёзное ДТП… Я не знаю, каким чудом мы остались живы…. Вчера, 03 апреля 2017 года, я (на переднем пассажирском), мой любимый человек (за рулем), жена брата и племянник (2 года) ехали радостные домой. Двигались мы по левой полосе в сторону Чернигова 80км/ч. На встречу нам в сторону Киева тоже по левой полосе двигалась оранжевая машина "Жигули". Эта машина остановилась и решила нас пропустить, так как хотела совершить разворот через 2 сплошные и развернуться в сторону Чернигова. Он стоял. Но за 50 метров начал делать разворот… Серёжа резко по тормозам, хотел съехать на правую полосу, но он тоже съезжает направо, и мы его ударяем в правый бок, съезжаем в кювет, врезаемся в столб, столб летит над крышей машины, падает, а мы, тем временем, сносим деревянный забор и врезаемся в дерево….", - написала Бибик накануне.

27-летняя Ольга Бибик на Кубке Европы 2015 года завоевала «бронзу» в эстафете 4х400 метров. Мастер спорта Украины международного класса.