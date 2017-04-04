Россия возглавила список стран с положительными допинг-тестами в 2015-м году - WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало ежегодный отчет о нарушениях антидопинговых правил. Доклад посвящен нарушениям, зафиксированным в 2015 году.

В документе говорится о 1929 допинговых случаях, в которых были задействованы представители 122 стран и 85 видов спорта. Первое место по количеству нарушений антидопинговых правил заняли российские спортсмены - 176 человек.

На втором месте Италия (129), на третьем - Индия (117), на четвертом - Франция (84). Представители США были заподозрены в нарушении правил в 50 случаях и заняли девятое место в списке.

В украинских спортсменов зафиксировано 22 нарушения, они занимают 27-ю строчку в списке.

Больше всего нарушений зафиксировано среди спортсменов, занимающихся бодибилдингом (270), а также легкой и тяжелой атлетикой (242 и 239).

Напомним, что в 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад о существовании в РФ системы манипулировании допинг-пробами спортсменов. На основании выводов комиссии российские спортсмены лишь частично были допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и в полном составе отстранены от Паралимпиады.