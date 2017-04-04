Президент НОК Украины Бубка избран в Исполком Ассоциации Всемирных игр мастеров

Генеральная Ассамблея Ассоциации Всемирных игр мастеров во время своего заседания в Орхусе (Дания) избрала президента НОК Украины Сергея Бубку в состав Исполкома организации, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Ассоциация Всемирных игр мастеров является органом, который занимается проведением летних и зимних крупнейших мультиспортивных форумов, так же как и континентальных Игр мастеров.

Сергей Бубка, который также является членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, отметил: «Ассоциация Всемирных игр мастеров признана Международным Олимпийским Комитетом и является неотъемлемой частью мирового спортивного движения. Сотни олимпийцев, которые завершили активную карьеру, и другие спортсмены получают возможность продолжения выступлений на уровне Игр мастеров. Кроме того, такие форумы предоставляют возможность для тысяч атлетов-любителей, чтобы конкурировать на самом высоком международном уровне в любом возрасте после 35, почувствовать дух и атмосферу большого спортивного праздника. Я также рад, что Рио-де-Жанейро избран в качестве хозяина Панамериканских Игр мастеров 2020 года и будет использовать свое наследие на благо дальнейшего развития спорта.

Я рассчитываю на эффективную работу в Исполкоме Ассоциации в тесном сотрудничестве с мировым спортивным движением», - подчеркнул Сергей Бубка.

Следующие летние Игры состоятся в Окленде (Новая Зеландия) с 21 по 30 апреля. Для участия в соревнованиях уже зарегистрировались более 25 тысяч спортсменов, представляющих 100 стран мира. Они будут соревноваться в 28 видах спорта и 45 дисциплинах.