Украинка Ивасюк стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в рывке

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике, где украинка Вероника Ивасюк завоевала серебряную награду в рывке в весовой категории до 68 кг,, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсмена дважды улучшила свои собственные рекорды. В рывке она подняла снаряд весом 95 кг., превысив прошлогодний результат на 5 кг. и сумев занять 2-е место.

Золота завоевала Ребекка Коха из Латвии с результатом 97 кг.

В толчке украинка улучшила свое личное достижение на 4 кг. - со 111 до 115. Впрпочем, побороться за медали в этом виде программы и в общей турнирной таблице она не смогал. Ивасюк заняла итоговое 4-е место.

Тройку призеров составили:

1. Наталья Хлесткина (Россия) - 214 (95+119)

2. Ребекка Коха (Латвия) - 213 (95+118)

3. Мадалин Моли (Румыния) - 208 (94+114)

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Сплите (Хорватия) со 2 по 8 апреля.