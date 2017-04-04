Сборная Украины по футзалу готовится сыграть в отборе Евро в киевском Дворце спорта

Тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам домашнего отбора на чемпионат Европы 2018 года, сообщает Ассоциация футзала Украины.

На краткосрочный тренировочный сбор Косенко вызвал 15 футболистов. Наибольшее представительство у иванофранковского "Урагана", делегировавшего в сборную четырех исполнителей. Кроме того, в списке два легионера – Евгений Иваняк и Владимир Разуванов.

Состав сборной Украины:

Вратари: Евгений Иваняк ("Дина", Россия), Дмитрий Литвиненко ("Локомотив" Харьков), Кирилл Ципун ("Продексим" Херсон).

Полевые игроки: Сергей Журба, Сергей Чепорнюк (оба — ХИТ Киев), Михаил Грицына, Николай Грицына (оба — "Энергия" Львов), Михаил Зварыч, Сергей Коваль, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все – "Ураган" Ивано-Франковск), Николай Белоцерковец, Дмитрий Бондарь (оба — "Локомотив" Харьков), Владимир Разуванов ("Прогресс", Россия), Александр Педяш ("Сокол" Хмельницкий).

Матчи отборочного цикла к Евро-2018 с 8-го по 11 апреля примет столичный Дворец спорта. За путевки в финальную стадию чемпионата Европы сборная Украины поспорит с командами Бельгии, Черногории и Хорватии. Только победитель группы гарантирует себе место в финальной части.

В стадию плей-офф выйдет вторая команда квартета и, возможно, коллектив, занявший третье место, если по дополнительным показателям окажется лучшим среди третьих команд в других группах.

Расписание матчей группы С:

8 апреля, суббота

13.00. Хорватия — Черногория

16.00. Украина — Бельгия

9 апреля, воскресенье

13.00. Бельгия — Хорватия

16.00. Украина — Черногория

11 апреля, вторник

16.00. Черногория — Бельгия

19.00. Хорватия – Украина

Сборная Украины по мини-футболу дебютировала на чемпионате Европы в 1996 году. С тех пор украинцы лишь раз пропустили финальную стадию континентального форума, причем на четырех последних турнирах неизменно выходили из группы.