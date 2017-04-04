Сборная Украины по футзалу готовится сыграть в отборе Евро в киевском Дворце спорта
Наставник национальной команды Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков на решающие матчи квалификации.
Тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам домашнего отбора на чемпионат Европы 2018 года, сообщает Ассоциация футзала Украины.
На краткосрочный тренировочный сбор Косенко вызвал 15 футболистов. Наибольшее представительство у иванофранковского "Урагана", делегировавшего в сборную четырех исполнителей. Кроме того, в списке два легионера – Евгений Иваняк и Владимир Разуванов.
Состав сборной Украины:
Вратари: Евгений Иваняк ("Дина", Россия), Дмитрий Литвиненко ("Локомотив" Харьков), Кирилл Ципун ("Продексим" Херсон).
Полевые игроки: Сергей Журба, Сергей Чепорнюк (оба — ХИТ Киев), Михаил Грицына, Николай Грицына (оба — "Энергия" Львов), Михаил Зварыч, Сергей Коваль, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все – "Ураган" Ивано-Франковск), Николай Белоцерковец, Дмитрий Бондарь (оба — "Локомотив" Харьков), Владимир Разуванов ("Прогресс", Россия), Александр Педяш ("Сокол" Хмельницкий).
Матчи отборочного цикла к Евро-2018 с 8-го по 11 апреля примет столичный Дворец спорта. За путевки в финальную стадию чемпионата Европы сборная Украины поспорит с командами Бельгии, Черногории и Хорватии. Только победитель группы гарантирует себе место в финальной части.
В стадию плей-офф выйдет вторая команда квартета и, возможно, коллектив, занявший третье место, если по дополнительным показателям окажется лучшим среди третьих команд в других группах.
Расписание матчей группы С:
8 апреля, суббота
13.00. Хорватия — Черногория
16.00. Украина — Бельгия
9 апреля, воскресенье
13.00. Бельгия — Хорватия
16.00. Украина — Черногория
11 апреля, вторник
16.00. Черногория — Бельгия
19.00. Хорватия – Украина
Сборная Украины по мини-футболу дебютировала на чемпионате Европы в 1996 году. С тех пор украинцы лишь раз пропустили финальную стадию континентального форума, причем на четырех последних турнирах неизменно выходили из группы.