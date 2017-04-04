Катерина Бондаренко обыграла россиянку и прошла дальше на турнире в Чарльстоне

Вторая ракетка Украины и 92-й номер мирового рейтинга Катерина Бондаренко вышла во второй раунд грунтового турнира категории WTA Premier в Чарльстоне (США). В стартовом поединке украинка обыграла 80-ю ракетку мира Евгению Родину из России со счетом 6:4, 7:5. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

За время матча, который продолжался 1 час 26 минут, обе соперницы активно играли на приеме. Бондаренко реализовала семь из 12 брейк-пойнтов, Родина ответила пятью брейками. При этом Бондаренко выполнила пять эйсов, а россиянка не сделала ни одной подачи навылет. Счет двойных ошибок - 5:3 в пользу Родиной.

Следующая соперница Бондаренко на турнире - седьмая сеянная Кики Бертенс из Нидерландов.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд соревнований, в упорнейшей борьбе уступив немке Лауре Зигмунд - 7:6(6), 2:6, 6:7(4).