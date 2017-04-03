Сборная Украины начала подготовку в Португалии к матчу Кубка Дэвиса

Сборная Украины прибыла в Португалию на матч второго раунда первой Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает ukrtennis.com.

Национальная команда добиралась в Лиссабон через Вену с трехчасовой пересадкой, всего в дороге проведя девять часов.

Читайте такжеДолгополов, Стаховский и Марченко пропустят матч Кубка Дэвиса с ПортугалиейОрганизаторы поселили обе команды в одном отеле, после чего украинцы успели опробовать корты, на которых им предстоит провести матч. По словам теннисистов, грунтовое покрытие ровное и качественное, но, как отметил капитан сборной Украины Андрей Медведев, слишком медленное.

«Корт хороший, никаких замечаний! Но, действительно, медленный. Нам бы лучше побыстрее, но характеристики выбирают хозяева матча», - отметил Медведев.

Матч Португалия - Украина состоится 7-9 апреля в Лиссабоне. Первым номером сборной Украины впервые в карьере будет Артем Смирнов. Лидеры сборной в предыдущих встречах Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко по разным причинам не сыграют в противостоянии с Португалией.