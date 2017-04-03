Международная федерация легкой атлетики сообщила о кибератаке
Нападение хакеров из группы FANCY BEAR было совершено 21 февраля.
Международная федерация легкой атлетики, стала жертвой кибератаки, которая, по ее мнению, поставила под угрозу программы по терапевтическим исключениям для спортсменов, хранящимся на серверах IAAF.
Тепрапевтические исключения - разрешение для приема отдельными спортсменами препаратов из списка запрещенных WADA, в связи с хроническими заболеваниями или временными медицинскими показаниями.
Нападение хакеров из группы FANCY BEAR было обнаружено в ходе активного расследования, проведенного фирмой Context Information Security, отвечающей за кибер-инциденты, с которой IAAF связался в начале января для проведения технического расследования по всем системам IAAF. Нападение было совершено из внешних источников 21 февраля.
Спортсмены, которые подали заявку на программу терапевтических исключений с 2012 года, сегодня получили специальный адрес электронной почты, чтобы связаться с ИААФ, если у них есть какие-либо вопросы.
«Наш приоритет — спортсмены, которые предоставили IAAF информацию и верили в то, что она останется конфиденциальной. Мы уже принесли им искренние извинения. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», — заявил президент IAAF Себастьян Коу.