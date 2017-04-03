Международная федерация легкой атлетики сообщила о кибератаке

Международная федерация легкой атлетики, стала жертвой кибератаки, которая, по ее мнению, поставила под угрозу программы по терапевтическим исключениям для спортсменов, хранящимся на серверах IAAF.

Тепрапевтические исключения - разрешение для приема отдельными спортсменами препаратов из списка запрещенных WADA, в связи с хроническими заболеваниями или временными медицинскими показаниями.

Нападение хакеров из группы FANCY BEAR было обнаружено в ходе активного расследования, проведенного фирмой Context Information Security, отвечающей за кибер-инциденты, с которой IAAF связался в начале января для проведения технического расследования по всем системам IAAF. Нападение было совершено из внешних источников 21 февраля.

Спортсмены, которые подали заявку на программу терапевтических исключений с 2012 года, сегодня получили специальный адрес электронной почты, чтобы связаться с ИААФ, если у них есть какие-либо вопросы.

«Наш приоритет — спортсмены, которые предоставили IAAF информацию и верили в то, что она останется конфиденциальной. Мы уже принесли им искренние извинения. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию», — заявил президент IAAF Себастьян Коу.