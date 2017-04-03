24 октября будет зажжен огонь зимней Олимпиады

16:14, 03 апреля 2017
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Олимпийские факелы поднимут на высоту 700 метров

Олимпийский огонь зимних Игр в Пхенчхане зажгут 24 октября / noc-ukr.org

24 октября в греческой Олимпии состоится церемония зажжения Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает НОК Украины.

После недельного путешествия по Греции огонь будет передан организаторам самого главного зимнего старта четырехлетия.

Сам факел имеет длину 700 мм. Эта цифра выбрана неслучайно, ведь столица Олимпийских игр-2018 находится на высоте 700 метров над уровнем моря. Факел выполнен в белых и золотых цветах, именно в такую цветовую гамму будут одеты и участники эстафеты Олимпийского огня.

Факел сконструирован таким образом, что пламя не погаснет, какими бы не были погодные условия, в том числе в сильный ветер и в снег.

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Теги: #Корея#Олимпийские игры