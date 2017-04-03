Украинские гимнастки остались без медалей на этапе Гран-При в испанской Марбелье

В Марбелье (Испания) завершился этап Гран-при по художественной гимнастике, где сборная Украины не завоевала ни одной медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Лидер команды Анна Ризатдинова пропускала соревнования из-за травмы, которую она получила во время выступлений на Кубке Дерюгиной в Киеве.

Читайте такжеУкраинские гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-При во ФранцииВ упражнении с обручем в финале выступали Виктория Мазур и Алена Дьяченко, котрые заняли 5-6-е места, соответственно, с результатами 17,150 и 17,000 баллов. 1-2 места достались Александре Солдатовой и Юлии Бравиковой из России. Тройку призеров замкнула представительница Болгарии Невяна Владинова.

В упражнении с мячом Виктория Мазур заняла 9-е место (16,700 балла). Победу одержала Солдатова, которая опередила Владинову и еще одну россиянку — Арину Аверину.

В свою очередь, Дьяченко заняла 9-е место в упражнении с лентой (15,900 балла). В этой дисциплине победу одержала Солдатова, опередившая Владинову и белоруску Алину Горносько.

Этап Гран-при в Испании проходил с 31 марта по 2 апреля.