Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял к рассмотрению дело шашиста Аникеева

Украинский чемпион мира по шашакам Юрий Аникеев подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, по делу против Международной федерации шашек ( IDF) и добивается отмены дисквалификации , а также исключения возможности принятия подобных незаконных решений в будущем, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации шашек Украины.

Аникеев был незаконно дисквалифицирован IDF на 3 года от участия в любых соревнованиях под эгидой организации.

Читайте такжеУкраинского чемпиона мира по шашкам Аникеева дисквалифицировали на три годаСуть иска в том, что инцидент может носить как политический характер, так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF. В любом случае, санкция была применена без соблюдения какой-либо процедуры, Юрию не дали возможности даже себя защитить, а орган, который выносил решение, не имел на то компетенции.

Тажке в сообщении отмечается, что впереди подача еще более расширенного иска и украинскому шашисту всё равно необходима помощь в сборе средств для ведения процесса в арбитражном суде.

На данный момент, поддержку Юрию Аникееву предоставляют Министерство молодежи и спорта Украины, лично министр Игорь Жданов, Федерация шашек Украины, юридические компании, предстапвители общественных организаций, а также Комитет Верховной Рады Украины по делам молодежи и спорта.