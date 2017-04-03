Федерер и Надаль замкнули пятерку лидеров рейтинга ATP

В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала новый рейтинг, согласно которому швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль вплотную приблизились к тройке лидеров мирового рейтинга, сообщает официальный сайт АТР.

финалисты трех крупнейших турниров сезона-2017, которые уже завершились - в Мельбурне, Индиан-Уэллсе и Майами, расположились на 4-м и 5-м местах.

Читайте такжеФедерер обыграл Надаля в финале теннисного турнира в МайамиУ Федерера 5305 очков, у Надаля - 4,735. Напомним, что все три турнира выиграл Федерер.

Лидеры рейтинга пока удерживают свои позиции за счет "старых запасов" - успехов на турнирах сезона-2016. У лидера мирового рейтинга шотландца Энди Маррея 11960 очков, серба Новака Джоковича - 7915 очков, швейцарца Станисласа Вавринки - 5785 очков.

В свою очередь, продолжают падение в рейтинге украиниске теннисисты. Александр Долгополов опустился с 67-го на 70-е место, Сергей Стаховский - со 111-го на 112-е, Илья Марченко - со 116-го на 117-е.