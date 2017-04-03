Президент Европейских олимпийских комитетов: "Украина – в авангарде европейского олимпизма"

Исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич по итогам визита в Украину отметил, что Украина находится в авангарде европейского олимпизма, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Европейские Олимпийские Комитеты – это семья, которая объединяет 50 НОКов стран континента. Национальный олимпийский комитет Украины – один из лучших. Украина находится в авангарде европейского олимпизма, имея блестящих атлетов, которые одерживают яркие победы. Вместе с тем, Украина имеет мощный Национальный олимпийский комитет во главе с одним из самых известных олимпийцев мира Сергеем Бубкой, который является одним из самых успешных спортивных менеджеров, примером для подражания молодого поколения в Украине, Европе и мире», - подчеркнул Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, визит Косьянчича в Украину состоялся 30-31 марта. В частности, он посетил всеукраинскую торжественную церемонию "Герои спортивного года-2017".