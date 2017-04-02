Федерер обыграл Надаля в финале теннисного турнира в Майами

В Майами (США) завершился финальный матч теннисного турнира серии Mastrers, в котором швейцаред Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счето 6:3, 6:4.

В игре, которая продолжалась 1 час 35 минут, Федерер реализовал два брейк-пойнта и ни разу не проиграл гейм на своей подаче. Решающими в этом матче стали геймы при счете 4:3 в первой партии, и 4:4 - во второй.

Эта победа уже стала третьей для Федерера в нынешнем сезоне. Ранее он выиграл аналогичный турнир в Индиан-Уэллсе и первый турнир года из серии "Большого шлема" Открытый чемпионат Австралии.