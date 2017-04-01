Украинцы Назарова и Никитин заняли 15-е место на чемпионате мира по фигурному катанию

В Хельсинки (Финляндия) завершился чемпионат мира по фигурному катанию, где в последнем виде программы - танцах на льду - 15-е итоговое место занял украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы набрали 63,86 балла в короткой программе и заняли 14-е место. Сегодня же наш дуэт набрал 91,49 балла, а в сумме - 155,35 балла. Этого хватило для 15-го места в общем зачете.

Чемпионами мира в этом виде программы стали Тесса Вирт и Скотт Мур из Канады - 198,62 балла. Призерами - пары из Франции из США.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Финляндии с 29 марта по 2 апреля.

В мужском одиночном катании Иван Павлов показал личный рекорд (69,26) но занял лишь 25-е место отстав всего на 0,6 балла от Майкла Кристиана Мартинеса с Филиппин, у которого 24-е место. Именно 24 участника попали в финал соревнований - произвольную программу.

В свою очередь, в женском одиночном катании Анна Хныченковой набрала всего 46,98 балла, заняв 35-е место среди 37 участниц.

В соревнованиях спортивных пар Украина не была представлена.