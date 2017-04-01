Сборная Украины по регби проиграла пятый матч подряд чемпионата Европы по регби

17:54, 01 апреля 2017
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Украинцы уступили команде Португалии со счетом 7:31.

Украинские регбисты потерпели второе поражение подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы / rugby.org.ua

В Одессе завершился матч чемпионата Европы по регби во втором по значимости Дивизионе "Трофи", где сборная Украины принимала команду Португалии и проиграла, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 7:31.

Таким образом, наша команда проиграла пятый матч подряд - все игры первого круга соревнований.

Ранее украинцы проиграли командам Польши (0:22), Нидерландов (12:54), Молдовы (15:54) и Швейцарии (18:54).

Таким образом, украинцы занимают последнее место в турнирной таблице Дивизиона "Трофи" (0 очков). 

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Теги: #сборная Украины#регби