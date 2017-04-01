Сборная Украины по регби проиграла пятый матч подряд чемпионата Европы по регби

В Одессе завершился матч чемпионата Европы по регби во втором по значимости Дивизионе "Трофи", где сборная Украины принимала команду Португалии и проиграла, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 7:31.

Таким образом, наша команда проиграла пятый матч подряд - все игры первого круга соревнований.

Ранее украинцы проиграли командам Польши (0:22), Нидерландов (12:54), Молдовы (15:54) и Швейцарии (18:54).

Таким образом, украинцы занимают последнее место в турнирной таблице Дивизиона "Трофи" (0 очков).