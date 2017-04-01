Лучшими спортсменами Украины 2016 года признаны Олег Верняев и Ольга Харлан

В Киеве состоялась ежегодная Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года», где были названы лучшие спортсмены олимпийского 2016-го, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Победителями Всеукраинской торжественной церемонии «Герои спортивного года-2016» в номинациях стали:

Лучший спортсмен года

Олег ВЕРНЯЕВ – чемпион и серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, в многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях).

Лучшая спортсменка года

Ольга ХАРЛАН – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальном и командном первенствах.

Лучший тренер года

Вячеслав СОРОКИН – личный тренер Юрия Чебана – двукратного Олимпийского чемпиона по гребле на каноэ.

Лучшая команда года (сборная)

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги ХАРЛАН, Елены КРАВАЦКОЙ, Алины КОМАЩУК, Елены ВОРОНИНОЙ – серебряные призерки Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовые призеры чемпионата Европы.

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Максим КРИПАК – обладатель 5 золотых и 3 серебряных медалей Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию (поражение опорно-двигательного аппарата).

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Анна МУЗЫЧУК – чемпионка Всемирной шахматной Олимпиады в индивидуальном первенстве, бронзовый призер Всемирной шахматной Олимпиады в командном первенстве. Чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка мира по блицу.

Олимпийская надежда Украины

Кристина ДМИТРЕНКО – чемпионка II зимних Юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере по биатлону (гонка преследования).

Спортивная слава Украины

Андрей ХИМИЧ – чемпион Игр ХVIII Олимпиады 1968 года в Токио (каноэ-двойка) по гребле на каноэ, серебряный призер чемпионата мира (1966 год)

Лариса КАРЛОВА – чемпионка Игр XXI Олимпиады 1976 года в Монреале по гандболу, чемпионка Игр ХХІІ Олимпиады 1980 года в Москве, бронзовый призер Игр ХХIV Олимпиады 1988 в Сеуле, двукратная чемпионка мира (1982, 1986), серебряный призер чемпионата мира (1978).

За преданность спорту

Эммануил ГАНЕВ – основатель Музея футбола и Клуба болельщиков футбола в Одессе;

Народный выбор

«Лучший спортсмен-2016»:

Юрий ЧЕБАН – чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по гребле на каноэ (200м).

«Лучшая спортсменка-2016»:

Анна РИЗАТДИНОВА – бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовая призерка чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Триумфаторы в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшая спорстменка года», «Лучший тренер года», «Народный выбор» (отдельно среди женщин и мужчин) получили от НОК Украины денежные премии в размере 50 тысяч гривен.

Победители определялись решением членов Украинской Академии спорта.

Кроме многочисленных звезд украинского спорта праздник, организованный Национальным олимпийским комитетом Украины и Министерством молодежи и спорта, посетил исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич.