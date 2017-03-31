Сборная Украины по регби назвала состав на матч чемпионата Европы с Португалией

Тренерский штаб регбийной сборной Украины огласил заявку на поединок чемпионата Европы с командой Португалии, который состоится в Одессе, сообщает Федерация регби Украины.

Состав сборной Украины:

1. Сергей Сухих, 2. Николай Кирсанов (капитан), 3. Николай Александрюк, 4. Роман Кулакивский, 5. Александр Цапенко, 6. Валентин Литвиненко, 7. Александр Ломакин, 8. Руслан Радчук, 9. Николай Делиергиев, 10. Сергей Церковный, 11. Олег Косарев, 12. Вячеслав Пономаренко, 13. Сергей Гарькавый, 14. Евгений Залевский, 15. Владимир Войтов.

Запасные: 16. Олег Литвиненко, 17. Константин Гурилёв, 18. Иван Зализняк, 19. Сергей Черняченко, 20. Виталий Крамаренко, 21. Максим Кравченко, 22. Максим Ковалевский, 23. Максим Чураев.

Матч в рамках чемпионата Европы в дивизионе Трофи пройдет 1 апреля в Одессе. Начало — в 15:00 по Киеву.

Как сообщал УНИАН, на данный момент сборная Украины в чемпионате Европы (группа 1Б) занимает последнее 6-е место, проиграв ранее все четыре матча с общей разницей очков 45-184.