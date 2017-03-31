Танцевальный дуэт Назарова-Никитин пробился в финал ЧМ по фигурному катанию

В Хельсинки завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду чемпионата мира по фигурному катанию, где украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли итоговое 14-е место и прошли в финал - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Всего в финал квалифицировались 20 пар из 32 дуэтов-участников.

Назарова и Никитин получили за короткую программу от судей оценку 63,86 балла.

Лидерство после короткой программы захватили Тесса Вирт и Скотт Мур из Канады (82,43), второе-третье места у дуэтов из Франции и США.

Произвольный танец участники соревнований исполнят в субботу, 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Финляндии с 29 марта по 2 апреля.

В мужском одиночном катании Иван Павлов показал личный рекорд (69,26) но занял лишь 25-е место отстав всего на 0,6 балла от Майкла Кристиана Мартинеса с Филиппин, у которого 24-е место. Именно 24 участника попали в финал соревнований - произвольную программу.

В свою очередь, в женском одиночном катании Анна Хныченковой набрала всего 46,98 балла, заняв 35-е место среди 37 участниц.

В соревнованиях спортивных пар Украина не была представлена.