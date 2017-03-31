Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко завершил карьеру. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

На Олимпийские игры в Южную Корею Пхенчхан-2018 Плющенко собирается в качестве тренера.

"Я закончил карьеру в спорте, – заявил Плющенко. – Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчхан".

Читайте такжеТанцевальный дуэт Назарова-Никитин стартует на чемпионате мира по фигурному катанию"Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, решил, что пора заканчивать, - добавил Плющенко. - Подумал, что уже достаточно. Я смотрю как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся. Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим".

Евгений Плющенко - двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014), 3-кратный чемпион мира (2001,2003, 2004), 7-кратный чемпион Европы и 4-кратный победитель Гран-при.

Он участвовал в четырех Олимпиадах. На Играх в 2002 и 2010 годах он завоевал серебряные награды,