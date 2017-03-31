Киевский полумарафон будет претендовать на статус от Международной федерации легкой атлетики
Соревнования пройдут в столице Украины 9 апреля.
Киевский полумарафон претендует на получение престижного статуса IAAF BRONZE LABEL для забега в 2018 году, сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.
Статус присуждается 1 раз в год после выполнения ряда требований уже в этом году. Соответствие требованиям контролируется специальным техническим делегатом всемирной организации IAAF.
Одно из обязательств организаторов перед IAAF - осуществить перекрытие трассы от движения любого транспорта. В связи с этим в Киеве будет ограничено автотранспортное движение 8 и 9 апреля.
График перекрытия будет опубликован на официальном сайте соревнований накануне мероприятия, 3 апреля.
Кроме того, организаторы соревнований должны будут организовать участие в марафоне 10 элитных международных спортсменов из 4 разных стран. Свое участие уже подтвердили представители Эфиопии, Кении, Польши и Украины.
Также нужно будет обеспечить допинг-контроль участников соревнований.
Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 состоится 9 апреля.