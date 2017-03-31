Киевский полумарафон будет претендовать на статус от Международной федерации легкой атлетики

Киевский полумарафон претендует на получение престижного статуса IAAF BRONZE LABEL для забега в 2018 году, сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.

Статус присуждается 1 раз в год после выполнения ряда требований уже в этом году. Соответствие требованиям контролируется специальным техническим делегатом всемирной организации IAAF.

Одно из обязательств организаторов перед IAAF - осуществить перекрытие трассы от движения любого транспорта. В связи с этим в Киеве будет ограничено автотранспортное движение 8 и 9 апреля.

График перекрытия будет опубликован на официальном сайте соревнований накануне мероприятия, 3 апреля.

Кроме того, организаторы соревнований должны будут организовать участие в марафоне 10 элитных международных спортсменов из 4 разных стран. Свое участие уже подтвердили представители Эфиопии, Кении, Польши и Украины.

Также нужно будет обеспечить допинг-контроль участников соревнований.

Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 состоится 9 апреля.