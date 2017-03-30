Глава Европейских олимпийских комитетов Косьянчич посетил НОК Украины

По приглашению президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки в столицу Украины прибыл исполняющий обязанности президента Европейских Олимпийских Комитетов Янез Косьянчич, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Руководитель европейского олимпизма посетил Олимпийский дом, где ознакомился с условиями работы НОК Украины пообщался с представителями департаментов и отделов Олимпийского комитета Украины, среди которых, в частности, и многочисленные медалисты Олимпийских игр.

Глава ЕОК получил подробную информацию и высоко оценил деятельность Национального олимпийского комитета Украины, программы и проекты, которые реализуется в нашей стране.

Отметим, что в рамках визита Янеза Косьянчича в Украину запланировано его участие в церемонии «Герои спортивного года», который состоится завтра на НСК «Олимпийский», а также встречи с Министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, посещение центра Олимпийских исследований и ознакомление с работой Олимпийской академии Украины, возглавляемой Марией Булатовой.