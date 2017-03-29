Президент WADA призвал МОК максимально быстро лишить Россию права участвовать в ОИ-2018

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди призвал Международный олимпийский комитет (МОК) как можно скорее решить вопрос по поводу отстранения России от зимней Олимпиады 2018 года, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пост корреспондента Daily Telegraph Бена Рамсби в своем Twitter.

Также Риди добавил, что Россия будет бороться за то, чтобы вернуть себе членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в этом году.

Как сообщал УНИАН, Россию исключили из Международной федерации легкой атлетики (IAAF) в ноябре 2015 года. С тех пор спортсмены сборной России не могут выступать на соревнованиях под флагом своей страны. Есть исключения, когда атлеты выступают, как нейтральные участники, не представляющие ни одну страну.