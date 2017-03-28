Президент Международной федерации шахмат россиянин Илюмжинов готов уйти в отставку

Исполнительный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Найджел Фримен заявил о том, что президент организации россиянин Кирсан Илюмжинов неоднократно угрожал уйти в отставку во время заседания президентского совета ФИДЕ в Афинах, сообщается в переписке чиновников организации, которая была опубликована на сайте федерации.

По словам Фримена, Илюмжинов несколько раз угрожал, что покинет свой пост. «В конце мероприятия он трижды повторил "Я ухожу" перед тем, как выйти из комнаты, где проходило заседание. 10 апреля на внеочередной встрече будет обсуждена данная проблема», — написал исполнительный директор.

Об отставке Илюмжинова впервые было сообщено на сайте ФИДЕ в понедельник, 27 марта. Президент организации опроверг сообщение, заявив, что случившееся — «провокация со стороны американцев».

Илюмжинов является президентом ФИДЕ с 1995 года.