Тимощенко выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко одержал уверенную победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в столице Египта Каире, сообщает официальный сайт турнира.

В течение всех этапов соревнований украинец уверенно лидировал и завершил финал с убедительным преимуществом.

Второе место в итоге занял француз Валентин Прадес, третье - немец Фабиан Либиг.