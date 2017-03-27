Тимощенко выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью

12:07, 27 марта 2017
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Серебряный призр Игр в Рио убедительно выиграл соревнования

Тимощенко выиграл соревнования в Каире / uipmworld.org

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко одержал уверенную победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью в столице Египта Каире, сообщает официальный сайт турнира.

В течение всех этапов соревнований украинец уверенно лидировал и завершил финал с убедительным преимуществом.

Второе место в итоге занял француз Валентин Прадес, третье - немец Фабиан Либиг.

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Теги: #сборная Украины#пятиборье