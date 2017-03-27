Украинский гимнаст-перебежчик, вернувшийся из Азербайджана, пока отстранен от сборной

Старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастики Геннадий Сартинский ждет помощи от Петра Пахнюка, но при этом считает, что гимнасту еще нужно много работать, сообщает Isport.

Пахнюк после двух лет выступлений за Азербайджан вернул себе украинское гражданство и даже выиграл многоборье на чемпионате Украины в Кропивницком.

"Мы разрешили Пете Пахнюку готовиться и тренироваться с нами, но есть еще много нюансов. Сами понимаете, когда человек выступает против своей страны... И его тренер увел из Украины лучших гимнастов, с которыми мы могли б бороться за медали на любых соревнованиях. Это вопрос этичный. Хотя Петя старается, и мы будем ему помогать. Он выиграл чемпионат Украины, набрал 81 балл. На международных соревнованиях с другим судейством будет меньше на 5-7 баллов" - отметил Сартинский.

"В первом полугодии Пахнюка не будет в составе сборной Украины. Состав уже сформирован и будет меняться в июне. Все думают, что Пахнюк - это золотая рыбка, которая вернулась в Украину. Но нужно правильно расставить акценты. Пахнюк, возможно, поддержит нас в командном первенстве, а в личном пока ничего. Он серьезный парень, тренируется. Но он тренировался и тогда, а потом развернулся и уехал. Нам предлагали в десять раз лучшие условия, но мы не уехали. Мы остались здесь со всеми проблемами и работаем ради нашей страны", - добавил тренер.

В конце февраля сообщалось, что Петр Пахнюк вернулся после выступлений за Азербайджан на протяжении 2014-2016 годов. Международная федерация гимнастики уже разрешила Пахнюку выступать под флангом Украины, о чем сообщила в официальном письме.

Под флагом Украины Пахнюк завоевал серебро Универсиады в 2013 году на командных соревнованиях. Будучи гражданином Азербайджана Пахнюк завоевал бронзу Европейских игр в командных соревнованиях.