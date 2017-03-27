Украинские гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-При во Франции

Во французском городе Тье состоялся этап Гран-При по художественной гимнастике, на котором украинские спортсменки завоевали 3 награды - серебро и две бронзы, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Серебряную медаль Украине в индивидуальном выступлении принесла Виктория Мазур, которая стала второй в упражнении с мячом. Оценка Мазур (18,650) стала лучшей в ее карьере. Победительницей стала россиянка Дина Аверина (18.900).

Две бронзовые медали на счету наших девушек в групповых упражнениях. Украинки стали третьими в многоборье и в финале упражнения с 3-мя мячами и 2-мя скакалками.

Гран-при во Франции проходил 24-26 марта.