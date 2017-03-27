Украинские гимнастки завоевали три медали на этапе Гран-При во Франции
10:57, 27 марта 2017Другое
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На счету наших граций серебро и две бронзы
Виктория Мазур завоевала серебро во Франции / ukraine-rg.com.ua
Во французском городе Тье состоялся этап Гран-При по художественной гимнастике, на котором украинские спортсменки завоевали 3 награды - серебро и две бронзы, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
Серебряную медаль Украине в индивидуальном выступлении принесла Виктория Мазур, которая стала второй в упражнении с мячом. Оценка Мазур (18,650) стала лучшей в ее карьере. Победительницей стала россиянка Дина Аверина (18.900).
Две бронзовые медали на счету наших девушек в групповых упражнениях. Украинки стали третьими в многоборье и в финале упражнения с 3-мя мячами и 2-мя скакалками.
Гран-при во Франции проходил 24-26 марта.
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