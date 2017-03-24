Свитолина и Бондаренко проиграли на теннисном турнире в Майами

В Майами продолжается теннисный турнир WTA Miam Open, где украинки Элина Свитолина и Екатерина Бондаренко в ночь на пятницу синхронно проиграли свои матчи, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая теннисистка Украины и 10-я ракетка мира Свитолина свой матч проводила против американки Бетани Маттек-Сэндс и уступила сопернице со счетом 5:7, 4:6. Стоит отметить, что соперница считается лучшим игроком в мире в парном разряде. Тем не менее, в одиночном разяде особых успехов она не достигала. Победа над игроком Топ-10 мирового рейтинга стала весьма знаковой для американки.

В свою очередь, Бондаренко играла против Мирьяны Лючич-Барони (Хорватия) и уступила в трехсетовом поединке - 2:6, 6:2, 6:7(2). Украинка имела преимущество над соперницей в решающей третьей партии, но не сумела его реализовать.

Как сообщал УНИАН, турнир в Майами проходит с 20 марта по 2 апреля.